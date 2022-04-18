ذكر تقرير «كامكو إنفست» حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الرابع من 2021، أن التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19» وتخفيف القيود على مستوى العالم ساهم في التأثير إلى حد كبير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الأداء القوي لأرباح السنة المالية 2021.

وتطرق التقرير إلى أوضاع السوق الكويتي، مبينا أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت ارتفعت من 1.9 مليار دولار في 2020 لتصل إلى 9.7 مليارات دولار في 2021، وكان قطاع البنوك هو الدافع الرئيسي لارتفاع إجمالي أرباح البورصة، إذ نمت أرباح القطاع بنسبة 96% لتصل إلى 2.9 مليار دولار في 2021 مقابل 1.5 مليار دولار في 2020.

وضمن أسهم قطاع البنوك، أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق صافي ربح قدره 1.2 مليار دولار في 2021 بنمو بلغت نسبته 49.5% مقارنة بصافي ربح قدره 803.02 ملايين دولار في 2020، في حين أعلن بيت التمويل الكويتي عن تحقيق صافي ربح قدره 806.7 ملايين دولار خلال 2021 بنمو بلغت نسبته 66.8% مقابل 483.8 مليون دولار عن العام السابق فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض وخسائر انخفاض القيمة.

وسجل قطاع النقل أكبر زيادة مطلقة في الأرباح بنهاية العام، إذ بلغت أرباح القطاع 3.3 مليارات دولار مقابل خسارة قدرها 7.9 ملايين دولار عن الفترة المماثلة من العام 2020.

ويعزى هذا الأداء بصفة رئيسية للنتائج المالية التي أعلنت عنها شركة أجيليتي التي حققت صافي ربح قدره 3.24 مليارات دولار في 2021 مقابل 135.5 مليون دولار في السنة المالية 2020، وجاء ذلك بسبب تحقيق الشركة أرباحا غير متكررة من بيع شركة اللوجستية العالمية المتكاملة إلى شركة DSV، ونتيجة لذلك، سجلت أجيليتي مكاسب استثنائية قاربت المليار دينار.

من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 14.9% على أساس سنوي ليصل إلى 824.8 مليون دولار للسنة المالية 2021 مقابل 717.8 مليون دولار في السنة المالية 2020.

وسجلت زين صافي ربح قدره 615.6 مليون دولار في السنة المالية 2021 مقابل 603.6 ملايين دولار في السنة المالية 2020، بنمو بلغت نسبته 2%، وحققت مجموعة «زين» إيرادات مجمعة بقيمة 1.3 مليار دولار، متراجعة بنسبة 11% على أساس سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض قيمة العملة في السودان وجنوب السودان والعراق.

في حين أعلنت أوريدو الكويت صافي ربح قدره 63.8 مليون دولار عن 2021 مقابل 11.1 مليون دولار في 2020، بنمو بلغت نسبته 477.3%.

وساهم في تعزيز إيرادات العام 2021 إطلاق أوريدو الكويت لخدمات شبكة الجيل الخامس (5G)، كما سجلت شركة الاتصالات الكويتية ـ اس تي سي نموا قويا في الأرباح خلال العام بلغ 148.7 مليون دولار عن السنة المالية 2021 مقابل 104.6 ملايين دولار في العام السابق.

وجاء في التقرير أنه بالانتقال إلى قطاع التأمين، نلحظ ارتفاع أرباح القطاع بنسبة 119.8%على أساس سنوي لتصل إلى 280.4 مليون دولار في 2021 مقابل 127.6 مليون دولار في 2020 بعد أن ارتفعت أرباح معظم شركات القطاع خلال هذا الربع. وأعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن أكبر زيادة في الأرباح على مستوى القطاع عن فترة السنة المالية 2021، إذ بلغت أرباح الشركة 166.5 مليون دولار مقابل 53.3 مليون دولار فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة صافي إيرادات الاستثمار بالإضافة إلى الأرباح المكتسبة من عمليات الاستحواذ على عمليات أكسا في منطقة الخليج.

وأعلنت الشركة الأهلية للتأمين عن تسجيل صافي ربح قدره 46.3 مليون دولار للسنة المالية 2021 مقابل 39.7 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 16.5% بدعم من نمو الإيرادات التشغيلية.

وبالنسبة لقطاع العقار، بلغ صافي ربح شركة المباني 183.6 مليون دولار للسنة المالية 2021 مقابل 71.4 مليون دولار، كما أعلنت شركة التمدين العقارية عن زيادة صافي أرباحها على أساس سنوي لتصل إلى 37.8 مليون دولار مقابل صافي خسارة قدرها 40.1 مليون دولار بفضل زيادة صافي الإيرادات التشغيلية.

وسجلت شركة الصالحية العقارية صافي ربح قدره 31 مليون دولار للسنة المالية 2021 مقارنة بصافي ربح قدره 69.5 مليون دولار في 2020 بانخفاض قدره 55.4% إثر بيع إحدى الشركات التابعة.

في الوقت ذاته، ارتفع صافي ربح الشركة الوطنية العقارية للسنة المالية 2021 ليصل إلى 661.6 مليون دولار، وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الحصة من نتائج أعمال الشركة الزميلة. وبلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 106.45 مليون دولار في العام 2021، بنمو بلغت نسبته 93% مقارنة بالعام 2020.

وخليجيا، قفزت أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي وصل إلى 196.5 مليار دولار في العام 2021 مقابل 93.1 مليار دولار في العام 2020، ويعزى النمو المسجل بقيمة 103.5 مليارات دولار بصفة رئيسية للنمو القوي الذي سجلته أرباح أرامكو (56.1 مليار دولار أو ما يعادل 113.8%على أساس سنوي) تليها أسهم قطاع البنوك، والمواد الأساسية والمرافق العامة، وشكلت القطاعات الأربعة ما نسبته 85% من إجمالي صافي ربح العام 2021 بأكمله.

ونجحت معظم القطاعات في تسجيل نمو قوي في صافي الأرباح خلال العام، وبصفة خاصة، شهد كل من قطاعي المرافق العامة والنقل قفزة ملحوظة في صافي الأرباح المسجلة في العام 2021 بعد معاناته من أداء دون المستوى خلال فترة الجائحة، وعلى مستوى 21 قطاعا، شهدت 4 قطاعات تراجع أرباحها على أساس سنوي بينما سجلت البقية نموا في الأرباح.

وعلى صعيد قطاعات السوق، وصلت ربحية قطاع البنوك الخليجية إلى إحدى أعلى مستوياتها المسجلة على أساس سنوي في العام 2021، إذ ارتفعت بنسبة 52.9% لتصل إلى 35.4 مليار دولار، إلا أن الأرباح ظلت أقل من مستويات ما قبل الجائحة التي بلغت 37 مليار دولار في 2019، وكانت الزيادة السنوية 2021 واسعة النطاق وشملت كل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تضاعفت أرباح البنوك الكويتية تقريبا لتصل إلى 2.9 مليار دولار، كما سجلت البنوك السعودية والإماراتية المدرجة نموا جيدا في الأرباح بنسبة 59.2% و67.2% خلال العام.

ودفعت الأرباح المرتفعة العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية إلى أعلى مستوياته في سبع فترات ربع سنوية، بتسجيله لمعدل نمو بنسبة 10.4% بنهاية العام 2021 مقابل 9.6% في الربع الثالث من العام 2021 ونسبة 8.1% بنهاية العام 2020.

وبالنسبة للأداء على أساس ربع سنوي، ارتفع صافي الربح في الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 102.5% على أساس سنوي إلى 50.6 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار في الربع الرابع من 2020، من حيث الأداء مقارنة بالربع السابق، انخفضت الأرباح بنسبة 9% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021.

وكان أداء الأرباح مقارنة بالعام الماضي إيجابيا بصفة عامة بتسجيل نموا بنسبة 102.5% في الربع الرابع من 2021، مع تسجيل بعض القطاعات الرئيسية ذات رؤوس الأموال الكبرى في بورصات دول الخليج لنمو حاد، وسجلت الشركات السعودية أكبر زيادة مطلقة في الأرباح التي ارتفعت بمقدار 19.9 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 102.9% على أساس سنوي لتصل إلى 39.1 مليار دولار في الربع الرابع 2021.

وباستثناء صافي الربح ربع السنوي لأرامكو السعودية الذي ارتفع بنسبة 125.5%على أساس سنوي، تراجع إجمالي أرباح الشركات السعودية المدرجة في البورصة بوتيرة أقل بكثير بلغت 46.3% على أساس سنوي.

وسجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت ثاني أكبر زيادة مطلقة في صافي الأرباح السنوية بعد أن سجلت الشركات السعودية زيادة قدرها 7.8 مليارات دولار في صافي أرباح السنة المالية 2021، تليها أبوظبي التي سجلت نموا قدره 7.6 مليارات دولار في صافي الأرباح المطلقة خلال الفترة نفسها.