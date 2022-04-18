أعلن بنك وربة ـ البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في الكويت ـ أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن الربع الأول للعام الحالي، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة، وذلك عبر إذاعة 360 FM.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توجت سوسن ناصر حسن العوضي بالجائزة الكبرى والبالغة 250 ألف دينار، وبالنسبة لبقية السحوبات فقد توج بها 10 فائزين لكل فائز 1000 دينار، وهم: أحمد حميد أحمد خواري، حسين علي مال الله كنعان، محمد جاسم محمد العوضي، غالب مهدي فيحان الظفيري، أحمد عبدالسلام عطيه أبو عيطه، علي جواد جاسم الحسين، خلف متروك جيران الرشيدي، جميلة راشد سالم المرتجي، أحمد راشد اجفين الفضلي، وليد عيسى يوسف الثاقب.

ولجهة العملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين في الجائزة، حيث حصل الفائز الأول على مبلغ 1000 دينار وفاز بها لين محمد عباس أبو سمارة، بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ 500 دينار وهي مريم أحمد سعود اليوسف البراهيم، بينما حصل الفائزين من الثالث حتى السابع على 100 لكل منهم، وهم سلطان محمد عيد العجمي، وفواز نواف فواز الخريف، وعثمان محمد فهد الزعبي، ونور خالد محمد الصوري، وحسين علي حسين المجادي.