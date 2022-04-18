هل صادف أن شعرت من قبل بموجة من الألم المبرح في جانب من وجهك عند لمس منطقة معينة في أثناء الحلاقة أو خلال عملية تفريش الأسنان؟ تلك الحالة التي تشبه موجة من الكهرباء المؤلمة في أحد جانبي الوجه، تسمى بألم العصب ثلاثي التوائم، أو ألم العصب الخامس، وهي تعود إلى أسباب عديدة وفقا لكل شخص وتستدعي الرعاية الطبية عند استمرار المعاناة من الأعراض.



العصب ثلاثي التوائم، المعروف أيضا باسم العصب القحفي الخامس، هو العصب المسؤول عن الإحساس في الوجه والوظائف الحركية مثل العض أو المضغ أو التثاؤب، يمتلك كل شخص واحدا على كل جانب من وجهه. وبحسب موقع WebMD للصحة والمعلومات الطبية، فإن العصب الخامس هو أعقد الأعصاب القحفية، أي الأعصاب المرتبطة مباشرة بالدماغ، عكس الأعصاب الشوكية المرتبطة بالحبل الشوكي في جسم الإنسان.



وأشار الموقع إلى أن السبب الدقيق للإصابة بألم العصب الخامس غير معروف حتى الآن، ولكن غالبا ما يعتقد أنه ناتج عن ضغط على العصب، أو بسبب حالة طبية أخرى تؤثر على تلك الأوتار الحساسة. وإذا كنت تعاني من ألم العصب الخامس، فإن التحفيز الخفيف لوجهك - مثل غسل أسنانك بالفرشاة أو وضع السيدات للمكياج أو قيام الرجال بحلق ذقونهم - فقد يؤدي الأمر إلى حدوث موجات من الألم الشديد.



قد تبدأ الحالة عند المصاب في صورة نوبات قصيرة وخفيفة. لكن يمكن أن يتطور ألم العصب الثلاثي التوائم ويسبب نوبات من ألم حارق أطول وأكثر تواترا وتكرارا. ويصيب ألم العصب الخامس النساء أكثر من الرجال، ومن المرجح أن يحدث لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما.



نظرا إلى تنوع خيارات العلاج المتاحة، فإن الإصابة بألم العصب الخامس لا تعني بالضرورة أنك محكوم عليك بحياة مع الشعور المزمن بالألم، إذ إن الأطباء عادة يمكنهم إدارة ألم العصب الثلاثي التوائم بشكل فعال من خلال الأدوية أو الحقن أو الجراحة.



أما بالنسبة لخيارات العلاج، فيوضح موقع Cleveland Clinic للصحة والمعلومات الطبية أنها تكون كالآتي:



يبدأ علاج ألم العصب ثلاثي التوائم عادة بالأدوية والعقاقير المتخصصة، ولا يحتاج بعض الأشخاص المصابين إلى أي علاج إضافي. ومع ذلك وبمرور الوقت، قد تبدأ الحالة في التطور ومعاودة الظهور بشكل يجعل العقاقير غير كافية، أو شديدة الإزعاج، بسبب الآثار الجانبية المترتبة على تناولها. حينها قد تكون الحقن والعمليات الجراحية هي السبيل الأمثل لعلاج المشكلة، ويمكنك بمتابعة الطبيب المتخصص معرفة الخيار الأنسب لحالتك.

عن «عربي بوست»