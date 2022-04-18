القاهرة - سامي عبدالفتاح



لن تنسى ملاعب الإسكندرية محمد عمر قائد زعيم الثغر ومنتخب مصر وواحدا من أبرز مدربي الكرة المصرية.



والأهم من كل ذلك مكانته بين المصريين، عقب استشهاد نجله «شريف» الضابط بالقوات المسلحة على أرض سيناء أثناء مكافحة الإرهاب.. ومن وقتها لقب محمد عمر بـ «أبوالشهيد».



بداياته مع الكرة كانت في احدى المباريات بملعب المنشية، حيث لمحه الكشاف الخاص بنادي الاتحاد «عم ورداني» فصحبه إلى نادي الاتحاد، وكان عمره 15 عاما، للتوقيع على استمارة الانضمام للاتحاد ليصبح ناشئا تحت 16 سنة، وتدرب على يد الكابتن فؤاد مرسي، وفي عام 1977 لعب للفريق الأول بجوار نجوم الاتحاد السكندري شحتة وبوبو والبابلي والجارم.



كانت أول مباراة لمحمد عمر في موسم 1977 أمام الأهلي بالقاهرة، وتلقى بعدها العديد من العروض بسبب انطلاقته المميزة مع الفريق السكندري، فكان كل من الأهلي والزمالك والمقاولون مهتمون بضمه خلال تلك الفترة، لكنه فضل البقاء في الإسكندرية، حيث انضم لمنتخب مصر في العام نفسه تحت قيادة المدير الفني طه إسماعيل وحمل بعدها شارة القائد في العديد من المباريات، كما شارك أيضا في الفوز بكأس أمم أفريقيا 1986 بالقاهرة وذهبية دورة الألعاب الأفريقية بنيروبي 1987، كما حصد لقب أفضل لاعب عربي ببطولة الأردن 1988.



وبعد استشهاد نجله، حرص محمد عمر على الظهور الإعلامي المتكرر، قائلا ان أسرته فخورة باستشهاد نجلها فداء لبلده مصر، رغم قسوة الفراق، إلا انه مثل كل شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، ممن ضحوا بحياتهم للحفاظ على الوطن وسلامته، وقد كرّمت الدولة والد الشهيد، بتعيينه في مجلس النواب المصري، مع نخبة من نجوم الرياضة المصرية في مختلف المجالات.



وعن ذكرياته مع عروض للانتقال للأهلي والزمالك للانتقال إليهما، يقول: «وصلتني عروض كثيرة بعدما كانت البداية قوية والاتحاد اعتذر ورفض التفريط في خدماتي، ولم تكن لدي الرغبة في الرحيل بسبب الارتباط بالجماهير، فلم أكن أتخيل أن ألعب لناد غير الاتحاد.. ولم أندم على قرار عدم الانتقال لأحد القطبين رغم احترامي لهما، تقديرا من النادي السكندري ففي سنة 1989 وافقت الإدارة على تجربة احترافي لعام مع الأهلي القطري والعودة مجددا قبل إعلان الاعتزال في عام 1992».