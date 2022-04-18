دمشق - هدى العبود



ما إن التقينا الفنان القدير أيمن زيدان للوقوف على أهم أعماله الفنية التي كانت وراء شهرته، حتى بادرنا قائلا: «يا الله» أعدتم ذاكرتي إلى كواليس تصوير «نهاية رجل شجاع»، فقال: «حقيقة شكل مسلسل «نهاية رجل شجاع» واحدة من العلامات الفارقة في حياتي الفنية شخصيا، وحياة الدراما السورية عامة، وأدخلني عالم الشهرة من بابه الواسع، حيث أديت فيه دور البطل بشخصية «مفيد الوحش» العمل مأخوذ من رواية الكاتب السوري الكبير حنا مينه، وكتب نصه السيناريست حسن م.يوسف، وأخرجه نجدة إسماعيل أنزور، فيما أنتجته شركة «الشام الدولية»، وشاركتني البطولة سوزان نجم الدين وفارس الحلو وآخرون.



ويعتبر نقطة الانطلاق التي نقلت العديد من الممثلين السوريين إلى مصاف نجوم الصف الأول، فهو من أوائل الأعمال التي تم تصويرها باستخدام الكاميرا الواحدة أي بأسلوب الإخراج السينمائي. كما تميز بالموسيقى التصويرية التي حازت استحسان المشاهدين الذين لا يزالون يذكرونها إلى اليوم، ومن يتذكر شارة المسلسل يدرك أنها لا تقل إثارة عن أحداث الحلقات. ولكنني «أريد أن أصف شخصية مفيد الوحش التي أديتها، شخصية إنسان بسيط على الفطرة، فيه بذور الخير والشر، وكلاهما يبحثان عمن ينميهما في نفسه، تكمن مشكلة مفيد أنه آمن أنه بالعمل الفردي يستطيع التغلب على كل شيء، لكن الرواية ترمي إلى بيان عاقبة العمل الفردي الذي يودي بصاحبه إلى طريق مسدود وإلى تأكيد أهمية العمل الجماعي».