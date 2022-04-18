القاهرة - محمد صلاح



في حياة النجوم العديد من لحظات السعادة والنجاح والتألق، لكن في الوقت ذاته يجد نفسه في بعض الأحيان يتعرض لمطبات وأزمات تثير غضبه وتجعله في حالة من القلق والضيق وعدم القدرة على المواجهة لفترات طويلة. «الأنباء» ترصد اللحظات الصعبة والمواقف الصادمة التي شغلت حيزا من حياة النجوم وكيفية التغلب عليها والآثار المترتبة على تلك المشاكل.



الفنانة زينة من أكثر الفنانات اللاتي أصبن بأزمات وتعرضن للمشاكل، لكنها نجحت في كل مرة في تجاوز المطبات الصعبة والانطلاق لخطوات أكثر نجاحا، وربما يكون المطب الأكبر والأعمق في حياتها هو عودتها من أميركا بصحبة طفلين توأم يحملان اسم الفنان أحمد عز، وشهدت السنوات الماضية معارك قانونية إعلامية طاحنة مست سمعتها بعدما أنكر عز النسب والزواج لكنها بالنهاية انتصرت وحصلت على أحكام قضائية نهائية بصحة زواجها من الممثل المصري، وصحة نسب طفليها عز الدين وزين الدين إليه، كما تخلصت من الأزمة كلها بوثيقة الطلاق خلعا من عز لتبقى حاليا أزمة الخلاف على قيمة مصروفات المدارس الخاصة بالأولاد.



مطب آخر تعرضت له الفنانة زينة بسبب أزمة كبيرة نشبت بينها وبين أبطال مسلسلها (كله بالحب) ووصلت إلى تقديم شكاوى في نقابة المهن التمثيلية بعد رفض بطل العمل أحمد السعدني تدخلاتها في تصوير المشاهد، وعبر عن استيائه، وقرر انفصاله عن فريق العمل بعد مشاهدة تتر المسلسل وعرض الحلقة الأولى في اليوم الأول من رمضان، وانسحب من تصوير باقي الحلقات، لأنه فوجئ بظهور اسم زينة على تتر المسلسل 4 مرات، مما أثار حفيظة أبطال العمل الذين اعترضوا على ما يحدث بسبب أنه خارج عن نص التعاقد الذي تم بينهم وبين الشركة المنتجة للعمل، وأعلن الفنان مصطفى درويش انسحابه من تصوير العمل هو الآخر.



كما تعرضت زينة لأزمة كبرى بعدما تم الإعلان عن إلقاء الشرطة القبض على شقيقتها ياسمين رضا بتهمة الاتجار في مخدر الكوكايين عام 2010، وأضاف لها النائب العام وقتها تهمة غسيل الأموال وأصيبت زينة باكتئاب حاد كما احتجبت عن وسائل الإعلام وعادت للأضواء بعدما انتهت القضية رقم 3 لسنة 2010 جنايات المعادي بإعلان براءة ياسمين من كل التهم المنسوبة إليها، لكن خبر القبض عليها لم يتم نسيانه من الرأي العام



في فترة من الفترات تركت زينة والدتها لتكون متابعة وشبه مسؤولة عن متابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقيامها بالرد أو توضيح أو نشر ما يهم جمهور ابنتها، لكنها - أي والدتها - كانت تتدخل بشكل غير مناسب فاصطدمت بالكثير من متابعي ابنتها وردت عليهم بعنف شديد وكلمات قاسية حادة مما سبب بعض الأزمات مع أصحاب التعليقات غير اللائقة لها. وعندما اتخذت زينة قرارا بالدخول الى مجال الفن اصطدمت برفض أسرتها ومنعها من الوقوف أمام الكاميرا حتى تعرفت على المخرجة ايناس الدغيدي التي اقتنعت بموهبتها وتبنتها وقررت صنع نجوميتها وأخضعتها للعديد من دورات تعلم التمثيل والوقوف أمام الكاميرا وإجادة الإلقاء ومخارج الألفاظ ودرجات الصوت.