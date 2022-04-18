تأهل ليفريول إلى نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه السبت على مان سيتي 3-2 في نصف النهائي على ملعب ويمبلي.



وسجل ثلاثية ليفربول الفرنسي إبراهيما كوناتي (9) والسنغالي ساديو مانيه (17 و45)، بينما أحرز ثنائية سيتي جاك غريليش (47) والبرتغالي برناردو سيلفا (90+1).



وبالتالي، كسب ليفربول رهانه على مواصلة السعي إلى تحقيق رباعية تاريخية، بعدما بدأ المشوار في فبراير الماضي بالفوز بكأس الرابطة والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء عقب مواجهة مثيرة مع بنفيكا البرتغالي، حيث من الممكن أن تتجدد مواجهته مع سيتي في حال تأهلا إلى نهائي المسابقة الأم.



من جهته، مني «السيتي» الذي يتربع على صدارة الدوري، بخسارة أول امتحان في مسعاه لأن يصبح ثاني فريق انجليزي يفوز بثلاثية «البريمييرليغ» ودوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا. وقال ساديو ماني بعد المباراة عن المسعى إلى رباعية «سنرى، سنحاول بذل قصارى جهدنا، إنه حلم بالتأكيد وسنقاتل من أجله»، مضيفا الفوز على «السيتي» مميز، وانتصار كبير أن نفوز في نصف النهائي ونحن سعداء للغاية بالتأهل إلى النهائي، لقد بدأنا بشكل جيد للغاية وضغطنا عليهم عاليا، وكنت سعيدا جدا بتسجيل هدفين، لكن أداء الفريق كان رائعا.



إلى ذلك، عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوة مع مان يونايتد محرزا الأهداف الثلاثة في فوز فريقه 3-2 على ضيفه نوريتش سيتي، معززا حظوظ «الشياطين الحمر» بمقعد أوروبي بعد خسارتي منافسيه توتنهام وأرسنال أمام برايتون وساوثمبتون تواليا بالنتيجة نفسها 0-1، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.



وعلى ملعب «أولد ترافورد»، تكفل رونالدو بتسجيل ثلاثية يونايتد (7، 32 و76)، فيما أحرز كيران دويل (45+1) والفنلندي تيمو بوكي (52) هدفي نوريتش. وبهذا الفوز، قفز «الشياطين الحمر» إلى المركز الخامس مع 54 نقطة، على غرار أرسنال السادس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الذي بقي رابعا.



وقال حارس مان يونايتد دي خيا بعد المباراة «رونالدو سجل ثلاثة أهداف مهمة للغاية لنا، نعلم أننا لا نلعب بشكل جيد، لكننا حصلنا على ثلاث نقاط».



وجاء فوز يونايتد، بعدما حقق برايتون فوزا نادرا في أرض توتنهام بهدف أضعف حظوظ الأخير بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وفيما كان توتنهام يبحث عن فوز خامس تواليا يبعده عن أرسنال الذي خسر الأسبوع الماضي أمام برايتون تحديدا، سجل البلجيكي لياندرو تروسار هدفا قاتلا منح الضيوف الفوز في الدقيقة الأخيرة، ليتجمد رصيد توتنهام عند 57 نقطة من 32 مباراة.



وفي مباراة أخرى، حقق برينتفورد فوزا على واتفورد 2-1.