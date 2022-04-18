أنقذ المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش فريق يوفنتوس الإيطالي من الخسارة أمام ضيفه بولونيا المنقوص من لاعبين بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت القاتل، خلال منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وافتتح النمساوي ماركو أرناتوفيتش التسجيل لبولونيا (52)، فيما أحرز فلاهوفيتش هدف التعادل لـ«بيانكونيري» (90+5).



وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع وبات تحت تهديد روما الذي بإمكانه أن يقلص الفارق إلى ثلاث نقاط في حال فاز على نابولي الثالث اليوم الإثنين في ختام المرحلة، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر. وقال ماسيميليانو أليغري مدرب «السيدة العجوز» إنه «في وقت سابق من الموسم كنا سنخسر هذه المباراة، لذا دعونا ننظر إليها على أنها كأس نصف ممتلئة».



وحقق فيورنتينا فوزا مهما بهدف نظيف على فينيتسيا ارتقى به إلى المركز السادس مع 56 نقطة. من جهة أخرى، أنعش كالياري آماله بالبقاء في الدرجة الأولى بفوزه الأول بعد خمس خسارات متتالية على حساب ضيفه ساسوولو 1-0.



ورفع كالياري رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق ست نقاط عن جنوى التاسع عشر وفينيتسيا الثامن عشر، فيما تجمد رصيد ساسوولو عند 46 نقطة في المركز التاسع موقتا. وحصد فريق سردينيا النقاط الثلاث بفضل هدف لاعب الوسط أليساندرو ديولا المولود على الجزيرة والذي حمل الوان نادي كالياري منذ بداياته مع الناشئين (42). وبدوره، تثبت ساليرنيتانا متذيل الترتيب بأمل البقاء بفوزه على مضيفه سمبدوريا 2-1، ليجد الأخير نفسه في وضع حرج اذ يحتل المركز السادس عشر متقدما بفارق 7 نقاط عن أول الهابطين فينيتسيا.



وحقق أودينيزي انتصاره الثالث تواليا بفوزه على إمبولي 4-1، ليتقدم للمركز الحادي عشر مع مباراتين أقل.