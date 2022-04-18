خاض برشلونة أمس الأحد جلسة المران الأخيرة استعدادا لمواجهة قادش على ملعب كامب نو في مدينة جوان جامبر الرياضية مساء اليوم الاثنين في ختام المرحلة الـ 32 للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك دون مشاركة المدافع جيرارد بيكيه الذي يواصل التعافي من إصابة على مستوى الفخذ في الساق اليسرى.



وأدار تشافي هرنانديز الحصة التدريبية بمشاركة اللاعبين المتاحين، في غياب المصابين بيدرو غونزاليس «بيدري» وسرجيو روبرتو وبيكيه، الذين لن يخوضوا مواجهة قادش.



كما سيغيب عن المباراة أيضا انسو فاتي وصامويل أومتيتي، اللذان تدربا مجددا مع المجموعة، ولكنهما لم يحصلا على الإذن الطبي بعد للعودة من إصابتيهما.



بالإضافة إلى غياب الأوروغوياني رونالد أراوخو بسبب عقوبة الإيقاف، ومن ثم سيكون هناك ثلاثة مدافعين متاحين أمام المدرب هم: إريك جارسيا وكليمون لينجليه وأوسكار مينجيزا.



إلى ذلك، عاد فياريال إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه خيتافي 2-1 السبت ضمن ذات المرحلة، التي شهدت تحقيق أوساسونا انتصاره الثاني تواليا.



منتشيا بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على بايرن ميونيخ الألماني بمجموع المباراتين 2-1، حقق فياريال فوزه الأول بعد خسارتين أمام قادش 1-0 وليفانتي 2-0، وتعادل أمام أتلتيك بلباو 1-1 في المراحل الثلاث الماضية.



وعزز فريق «الغواصات الصفراء» رصيده في المركز السابع إلى 49 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر.



سجل هدفي فياريال مهاجمه جيرار مورينو (7) ومانو تريغيروس (16)، وهدف الخاسر التركي إينيس أونال (63).



في المباراة الثانية، تقدم أوساسونا للمركز التاسع برصيد 44 نقطة على حساب فالنسيا بالذات المتراجع للعاشر بفارق نقطتين.



ولم يذق فريق «الخفافيش» طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة إذ سقط في فخ التعادل أمام قادش سلبا ورايو فايكانو 1-1، قبل أن يتعرض لخسارته العاشرة هذا الموسم.



وفاز إلتشي على ضيفه ريال مايوركا 3-0، كما فاز ألافيس، الساعي الى تفادي الهبوط، على رايو فايكانو 1-0.