اكتسح بوروسيا دورتموند ضيفه فولفسبورغ بفوزه عليه 6-1 ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، ليعيد الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ميونيخ إلى ٦ نقاط. واحتاج الفريق «الأصفر والأسود» إلى 14 دقيقة وتحديدا بين الدقيقتين 24 و38 من الشوط الأول لحسم اللقاء لصالحه، فسجل خماسية تناوب عليها توم روتيه (24) والبلجيكي أكسيل فيتسيل (26) والسويسري مانويل أكانجي (28) وإيمري تشان (34) والنرويجي إرلينغ هالاند (38) الذي عاد وسجل مع بداية الشوط الثاني الهدف الثاني الشخصي له والسادس لفريقه (54). وسجل فولفسبورغ هدف الشرف الوحيد بواسطة ريدل باكو (81). وعزز دورتموند رصيده في المركز الثاني مع 63 نقطة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن قبل الـ «كلاسيكو» المنتظر في المرحلة القادمة.



وفي مباريات أخرى، عزز فرايبورغ حظوظه بالمنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على بوخوم المنقوص عدديا 3-0، ومنيت آمال أوغسبورغ في الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط بخيبة أمل إثر خسارته على أرضه أمام مطارده المباشر هرتا برلين 0-1، سجله سوات سيردار (49). وتعادل ماينتز مع شتوتغارت 0-0، وحافظ كولن على حظوظه بمقعد أوروبي بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1.