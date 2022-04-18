القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



رغم فوز الاهلي المصري على الرجاء المغربي 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا، الا انه فوز يحمل كل مقومات قلق الجماهير الحمراء على فريقها في الحفاظ على لقبه الافريقي، بحسابات المباريات الاقصائية، بعد ان نجح الرجاء في هز شباك الشناوي، كما اهدر عمرو السولية ضربة جزاء في الشوط الثاني.. ورغم ان الاهلي كان في مقدوره تحقيق فوز ساحق خلال الشوط الأول، إلا انه في لحظة سرحان قبل صافرة النهاية للشوط الأول استطاع الفريق المغربي التهديف، بعد ان تقدم الاهلى بضربة جزاء سجلها عمرو السولية، واضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 24، وبعد الهدفين توالت الفرص الضائعة للاهلي، حتى خطف الرجاء هدفه الغالي والثمين الذي قلب الحسابات.. انتظارا لجولة الإياب الجمعة القادمة في الدار البيضاء.

وتأثر الاهلي كثيرا بغياب علي معلول في ضبط الأداء الهجومي لفريقه، وأكد طبيب الفريق ان فرص لحاق معلول بمباراة الإياب قوية، حيث يشكو من آلام عضلية، وحصل على راحة من مباراة الذهاب تفاديا لتفاقم الاصابة.