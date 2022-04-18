حسم لنس دربي الشمال بفوزه على مضيفه ليل حامل اللقب 2-1 السبت، وحافظ على آماله بمقعد أوروبي ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



افتتح نيس التسجيل عبر الپولندي بريميسلاف فرانكوفسكي (4) واضاف الثاني بفضل أرنو كاليمويندو (37)، فيما سجل للخاسر البرتغالي تشيكا (45+1).



وهي الخسارة الأولى لليل بعد سلسلة من 8 مباريات، حيث فاز في اربع وتعادل مثلها، ليتراجع للمركز الثامن برصيد 48 نقطة على حساب لنس بالذات المتقدم عليه بفارق نقطتين والبعيد عن موناكو بفارق 3 نقاط.



وعاد سانت إتيان إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه بريست 2-1 السبت، ليبتعد عن منطقة الهبوط.



وغابت الانتصارات عن النادي الأخضر العريق منذ 6 مارس عندما فاز على متز 1-0، ليعود ويحقق سلسلة من أربع مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، حيث تعادل أمام ليل سلبا وتروا 1-1، قبل أن يسقط أمام مرسيليا 2-4 ولوريان 2-6.



وصعد سانت إتيان إلى المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن كليرمون فيران.



وقلب سانت إتيان تأخره بهدف فرانك هونورات بعد 8 دقائق من صافرة البداية، بفضل مهدي كامارا الذي سجل هدفي النقاط الثلاث في الدقيقتين 14 و39.



وعاد كامارا إلى صفوف فريقه ليقوده إلى الفوز بعدما عوقب بالغياب عن التشكيلة التي سقطت أمام لوريان في المرحلة الماضية عقب دخوله بشجار مع أحد حراس الفريق الرديف.