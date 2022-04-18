من خلال وصلات شعره الوردية وسرواله المطبوع برسمة جلد الفهد، لفت عارض الأزياء السعودي زياد المسفر الأنظار خلال جلسة تصوير أقيمت أخيرا في مكان عام بالسعودية. وأخرج المارة هواتفهم لالتقاط الصور بعدما خرج المسفر من سيارته البيضاء إلى ممر المشاة في منطقة المقاهي الفاخرة في العاصمة الرياض، يتبعه منسق ملابسه ومصوره. بدأ شغف المسفر المولود في مدينة الرياض، وهو الأكبر بين ستة شقاء، بالأزياء والأناقة في سن مبكرة، وقال «اعتدت أن أختار ملابس أمي وخالاتي وأقاربي. كنت أحب تنسيق ملابسهن»، وتابع «اعتادت أمي استشارتي بخصوص هذه الأمور، لذلك أصبحت أكثر اهتماما بأزياء النساء». ومنذ نحو عامين، بدأ المسفر في عرض الأزياء عبر الإنترنت من خلال «سنابشات»، واليوم بات يتفاخر بأن لديه أكثر من مليوني متابع على التطبيق، و200 ألف آخرين على انستغرام.