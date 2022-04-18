سعود عبدالعزيز - مبارك التنيب



الأصوات المزعجة على شارع الغوص ومركبة تستهتر على إطارين بلا لوحات تستنفران قطاع المرور، هذا ما حدث خلال الساعات الماضية، حيث جرى ضبط المركبة المستهترة وفي حملة ليلية جرى تنفيذها على شارع الغوص أسفرت عن احتجاز 9 مركبات تصدر منها أصوات مزعجة وإحالتها الى كراج الحجز. وكان «واتساب» الإدارة العامة للمرور تلقى شكوى في صورة مقطع لمركبة رباعية تستهتر على إطارين ولا تحمل لوحات وعلى الفور وعبر قاعدة البيانات في المرور تم تحديد مالك السيارة وعنوان المسجلة باسمه ومن ثم التواصل معه وضبط المركبة وإحالتها الى الحجز وتحرير عدة مخالفات مرورية لقائدها، وهو شاب كويتي، من أبرزها تعريض حياة الآخرين للخطر والاستهتار والرعونة والأمن والمتانة والقيادة من دون لوحة.



أما في شارع الغوص وتجاوبا مع شكاوى مواطنين يقطنون على امتداد الشارع من إصدار مركبات لأصوات مزعجة جرت امس حملة أسفرت عن ضبط 9 مركبات حرر لمالكيها مخالفات أمن ومتانة وتظليل.



على صعيد آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 44 مستهترا و7 أحداث للقيادة من دون رخصة سوق، وكذلك توقيف 5 متعاطين في حملات المرور التي امتدت لأسبوع وحرر خلالها 22705 مخالفات متنوعة، الى جانب احالة 91 مركبة ودراجة إلى كراج الحجز بواقع 74 مركبة و14 دراجة نارية إلى كراج الحجز.



كما أعلن قطاع المرور حصاد عمل شرطة النجدة في الفترة من 1 إلى 16 الجاري، حيث أسفرت عن تحرير 832 مخالفة وإحالة 6 مركبات إلى كراج الحجز.