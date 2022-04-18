عبدالكريم أحمد



قضت دائرة جنح تقنية المعلومات في المحكمة الكلية بتغريم مواطن مبلغ 10 آلاف دينار مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بتعهد بكفالة مالية قدرها ألفا دينار يلتزم فيه بحسن السلوك مستقبلا.



وجاء هذا الحكم على خلفية شكوى تقدمت بها مواطنة أفادت فيها بأن المتهم سرق حسابها في موقع «icloud» وغير رقمه السري واستولى على صورها الشخصية.



وأسند إلى المتهم أنه في غضون شهر 3 لعام 2021 بدائرة المباحث الجنائية، أساء عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن ارتكب عمدا جريمة إعاقة وتعطيل الحساب المذكور والخاص بحفظ بيانات الهاتف عبر تغييره الرقم السري الخاص بالحساب باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.