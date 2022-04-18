أحمد مغربي



ضمن جهود الكويت لزيادة انتاج النفط الخام خلال العام 2022، أسدلت شركة نفط الكويت الستار عن ترسية مناقصة شراء وتوريد أنابيب حفر تطويري بقيمة 56 مليون دينار.



وقالت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء»، إنه نظرا لضخامة العقود تم توزيع مناقصة التوريد على 9 مجموعات بحيث تفوز شركة واحدة بكل مجموعة. وذكرت أن فريق المناقصات في الشركة يقوم حاليا بالإجراءات الأخيرة لترسية المناقصة مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة للإعلان عن الشركات الفائزة. وتعتبر مناقصة توريد أنابيب الحفر من المناقصات الكبرى لدى شركة نفط الكويت.