أسامة أبو السعود



أعلن مدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة التأهيل والتقويم قامت وبالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف بدعم وتبني مشروع مدربي الحاضنات الحرفية، وتم تشكيل لجنة لاختيار واعتماد المدربين الفنيين للحاضنات والورش الحرفية ومرشدي التعافي لمنزل منتصف الطريق بحسب شروط الأمانة العامة للأوقاف، وذلك لما للمشروع من أهمية لتنمية السلوك والدعم المجتمعي وفقا لأفضل الممارسات، مشيرا إلى أن الإدارة تشرف على عشر حاضنات وورش حرفية بمختلف مؤسسات الدولة من الجنسين رجالا ونساء، مثل حاضنة السجن المركزي وسجن النساء والسجن العمومي وحاضنة سجن الإرشاد والتأهيل ومركز الكويت للصحة النفسية ومركز علاج الإدمان.



وأوضح العجمي: إن إدارة التأهيل والتقويم يقع ضمن نطاق أهدافها ومسؤوليتها تطوير وتنشيط وتفعيل هذه الحاضنات وتزويدها بالمعدات والوسائل اللازمة ووضع المناهج والخطط الهادفة بغرض تفعيلها وتوجيه الطاقات نحو تهيئة وتقويم النزلاء بهذه المؤسسات نحو تعديل للسلوك وإكساب للمهارات والحرف المختلفة، وذلك بهدف إعادة دمجها بالمجتمع بشكل لائق.



وأضاف العجمي: إن اجتماع اعتماد المدربين الفنيين للحاضنات والورش الحرفية ومرشدي التعافي لمنزل منتصف الطريق تم فيه مناقشة اعتماد الشروط والمواصفات والمستندات للمتقدمين لشغل وظيفة مدرب حسب المهن المطلوبة ومرشدي التعافي لمنزل منتصف الطريق، كما تم اعتماد نماذج القبول للعمل بعد تسلم طلبات المتقدمين للتدقيق فيها والتأكد من مطابقتها للشروط المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف، وفرزها بحسب الاختصاص واختيار الأنسب منها لشغل هذه الوظائف، منوها إلى أن إدارة التأهيل والتقويم تقوم بدورها لتنمية القيم والاتجاهات الإيجابية لدى فئة المنتسبين نحو المواطنة الصالحة وتسهيل اندماجهم بالمجتمع بشكل يسير بعد تعافيهم وشفائهم من هذه الآفة الضارة، واتباع الخطوات العلاجية النفسية المتطورة علميا من خلال تقديم الرعاية التربوية والمهنية والنفسية والسلوكية للمنتسبين والسعي لتأهيل وبناء شخصيتهم الإنسانية والنفسية والاجتماعية في إطار القيم والمبادئ الإسلامية.