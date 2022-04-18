برعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تكرم محافظة الاحمدي اليوم الاثنين بمسجد ضاحية جابر العلي، الفائزين في المسابقة الرمضانية السادسة لحفظ وتجويد القرآن الكريم، التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع وزارة الاوقاف ممثلة بإدارة مساجد الاحمدي، تحت عنوان «الأحمدي غير في شهر الخير».



وبهذه المناسبة أوضح مدير إدارة المكتب الفني بالمحافظة والمشرف على المسابقة ابراهيم الفودري انه سيتم تكريم 30 فائزا وفائزة من أبناء وبنات محافظة الاحمدي، منوها الى أن المسابقة هذا العام شهدت إقبالا لافتا، حيث تقدم للاختبارات نحو 350 متسابقا ومتسابقة من فئات عمرية مختلفة.



وقال الفودري إن المسابقة يتم تنظيمها للعام السادس، بعد أن توقفت لمدة عامين خلال فترة جائحة كورونا، وشملت ثلاثة مستويات للبنين والبنات، الأول للشباب من سن 14 الى 18 عاما في حفظ ثلاثة أجزاء، الثاني للناشئة من سن 10 الى 13 عاما في حفظ جزأين، والثالث للبراعم من سن 5 الى 9 سنوات في حفظ الحزب رقم «60»، وعقدت الاختبارات في أربعة مساجد وهي، مسجد ضاحية جابر العلي قطعة 8، مسجد دعيج الصباح في الصباحية قطعة 5، ومسجد ضاحية علي صباح السالم قطعة 9، ومسجد عمر بن الخطاب في مدينة صباح الأحمد A1 قطعة 6، وذلك برعاية إعلامية من صحف «الأنباء»، السياسة، الراي، الوسط، النهار، والكويتية.