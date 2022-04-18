القاهرة - ناهد إمام



قال د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية الجديدة، إن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة سيبدأ يوم الأحد 15 مايو المقبل حتى الثلاثاء 31 يناير 2023، في تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة.



وأوضح م. خالد نايف عبدالعزيز رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة - في بيان - أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين (46 - 47) بدءا من 15 مايو المقبل حتى الخميس 26 مايو المقبل، ووحدات العمارتين (2 - 3) من الأحد 29 مايو المقبل حتى الخميس 9 يونيو المقبل.



وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارات (32 - 33 - 34) من الأحد 12 يونيو المقبل حتى الأربعاء 29 يونيو المقبل، ثم باقي الوحدات تباعا على أن يتم تخصيص الأيام من الاثنين 16 يناير 2023 حتى الثلاثاء 31 يناير 2023 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.