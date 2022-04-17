أشاد وزير الصحة د.خالد السعيد اليوم الأحد بمستوى التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدور المحوري الذي يقوم به المكتب التنفيذي للمجلس، آملا تحقيق المزيد من الإنجازات لمجابهة تحديات الخطط الصحية والبرامج التنموية ضمن المنظومة الخليجية متميزة الأداء.



وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي إن الوزير السعيد استقبل في وقت سابق من اليوم المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل، حيث استعرضا مستجدات مجابهة ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخطة إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض، ودعم البنى الأساسية للترصد والاستجابة، والتصدي للأوبئة، علاوة على تعزيز الأمن الصحي الخليجي.



واستعرض الجانبان البرامج الخليجية المشتركة ومحاور خطة مجلس الصحة الخليجي لجهة الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي.

وتضمن برنامج الزيارة لقاء الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.بثينة المضف والأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية د.رحاب الوطيان.