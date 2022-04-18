ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لاحق اليوم الاثنين عن نجاح أربعة فرق للإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع في حجز البلدية بمنطقة ميناء عبدالله ، وقالت الادارة بأن ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز ميناء عبدالله وام الهيمان والأحمدي والاسناد للتعامل مع الحريق الذي نشب في زوارق تقع على مساحة كبيرة وتمكنت الفرق من حصرها بمساحة 1000 متر مربع فقط بعد جهود مكثفة بذلتها فرق الإطفاء لعدم امتداد الحريق.

واضافت الادارة بأن الحادث لم يسفر عن وقوع اي اصابات وقد فتح التحقيق لمعرفة اسباب الحريق.