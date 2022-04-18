ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها حول نتائج التحقيق في حادث الحريق الذي اندلع في كراج حجز البلدية بمنطقة ميناء عبدالله مساء أمس الأحد ظهرت بعد إتمام المعاينة الفنية وجمع المعلومات من قبل فرق التحقيق التابعة لإدارة تحقيقات الحوادث والتي تبين معها بأن بداية اندلاع الحريق في مجموعة من ابدان الزوارق ( قرف ) المهملة والمصنوعة من مادة الفايبرجلاس والواقعة في نهاية كراج الحجز والملاصقة للساتر الترابي والسياج الحديدي التابع للكراج ، هذا وقد لوحظ بسرعة انتشار الحريق لحظة اندلاعه وعدم وجود أي مصادر كهربائية أو مصادر حرارية في منطقة بداية الحريق.

وعليه تبين بأن سبب الحريق ناتج عن فعل فاعل متعمد وذلك بسكب مواد مسرعة للاشتعال مع تسليط لهب مباشر على مواد قابلة للاشتعال.