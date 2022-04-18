أغلقت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن مديرية أوقاف الخليل قولها إن "قوات الاحتلال أغلقت الحرم الساعة العاشرة ليلة أمس، ويمتد الإغلاق لمدة يومين".

واعتبرت الإغلاق "تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم".

على صعيد آخر ، اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم ، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري وأغلقته أمام المواطنين؛ تمهيدا لاقتحام المستوطنين للمنطقة".