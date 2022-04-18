بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عبدالعزيز العجمي، أنه وفي إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ مهامها للإشراف على أنشطة جمع التبرعات في البلاد، قامت فرق التفتيش الميدانية في مختلف المحافظات بتنفيذ 559 زيارة تفتيشية للمساجد ومقار الجمعيات الخيرية وتم الإشراف على 3 حملات لتوزيع السلال الغذائية وإزالة 90 "كشك" جمع ملابس غير مرخصة.

وأضاف في تصريح صحافي، أنه تم رصد 11 شخصا قاموا بالدعوة لجمع تبرعات دون ترخيص، كما تم مخاطبة الجهات المختصة ذات الصلة بشأن رصد مخالفات منها 12 مطعما مخالفا ، و 8 إعلانات مخالفة بالمساجد، و 12 إعلانا مخالفا بمواقع التواصل الاجتماعي وتم مخاطبة الهيئة العامة للإتصالات لحجبها.