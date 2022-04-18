السعيد اطمأن إلى تخصيص وتوفير كافة سبل الراحة للعاملين والمراجعين

قام وزير الصحة د. خالد السعيد، يرافقه وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، وعدد من القياديين في الوزارة وقطاع الصحة العامة، بزيارة لمستشفى الكويت الميداني في أرض المعارض في مشرف "قاعة 8"، وذلك لمتابعة إجراءات تحويله لمركز فحص للعمالة، ليكون مسانداً إلى مراكز الفحص الأخرى: مركز الشويخ، ومركز الجهراء، ومركز صبحان، ومركز ضاحية علي صباح السالم لفحص العمالة.

هذا وقد اطمأن الوزير إلى تخصيص وتوفر كافة سبل الراحة والسلامة للعاملين والمراجعين الكرام، من قاعات مبردة للانتظار، تزامنا مع موسم الصيف، ولاستيعاب الأعداد الكافية من متلقين الخدمة، متمنيين للجميع دوام التوفيق والسداد.