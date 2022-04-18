عبدالعزيز الفضلي

وافق ديوان المحاسبة على تمديد عقد أعمال الحراسة لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية لمدة 6 أشهر .

جاء ذلك في كتاب أرسله ديوان المحاسبة لوكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، تلقت "الأنباء"، نسخة منه حيث أنه لا يرى مانعاً من تمديد العقد المبرم مع الشركة بمبلغ مقداره 490 الف و516 دينار ولمدة 6 اشهر اعتباراً من شهر ابريل الحالي .

ودعا ديوان المحاسبة وزارة التربية في كتابه ضرورة الالتزام بأحكام المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بشأن الارتباط بقيمة موضوع البحث وكذلك الالتزام بإنهاء التمديد محل البحث عند دخول المناقصة الجديدة حيز التنفيذ.