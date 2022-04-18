ضبطت الشرطة في الإكوادور الأحد 2,4 طنا من الكوكايين في حاوية موز كانت ستشحن من أحد موانئ جواياكيل (جنوب غرب) إلى بلجيكا، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر "تم ضبط طنين وأربعمئة وثمانية وخمسين كيلوغراما من الكوكايين".

عثرت الشرطة أثناء تفتيشها حاوية على 2461 رزمة كوكايين مخبأة في شحنة من الموز الذي يمثل أحد منتجات التصدير الرئيسية للبلاد. وتم إلقاء القبض على شخص واحد.

صادرت الإكوادور عام 2021 كمية قياسية بلغت 210 أطنان من المخدرات، معظمها من الكوكايين، وحجزت أكثر من 70 طنا منذ مطلع العام.