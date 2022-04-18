أسفرت العواصف في جنوب أفريقيا عن مصرع 443 شخصا، بعد هطول أمطار قياسية تسببت في دمار واسع النطاق، حسبما قال رئيس وزراء ولاية كوازولو-ناتال، التي أضيرت بشدة جراء الفيضانات.

وقدم رئيس الوزراء سيهلي زيكالالا تعازيه لأسر الضحايا. كما أعلن عن خطط طارئة لعمليات إجلاء جماعية ، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة مجددا.

ولا يزال عمال الإنقاذ رهن الاستدعاء في خضم عمليات تنظيف وتعافي جارية.

وتسبب هطول أمطار غزيزة في فوضى ودمار في جميع أنحاء الولاية الساحلية منذ الاثنين الماضي، وتضررت مدينتها الرئيسية دوربان جراء فيضانات وانهيارات أرضية.

ودمرت الفيضانات منازل وقرى وتركت آلاف الأشخاص بلا مأوى، إذ أن الكثير منهم بات الآن في حاجة ماسة لمساعدات إنسانية.

وتم إغلاق ميناء دوربان، وهو واحد من أكبر موانئ الشحن في أفريقيا، حتى إشعار آخر، بينما تعيش مناطق أخرى بلا كهرباء أو مياه شرب.

وأعلن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا المنطقة، منطقة كوارث.

وولاية كوازولو-ناتال واحدة من أهم المقاصد السياحية في جنوب أفريقيا، وكان الإقليم يستعد لاستقبال تدفقا من السياح بمناسبة عيد الفصح من جميع أنحاء البلاد ومن الخارج وقت هطول الأمطار.