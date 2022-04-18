تجري القوات الأمريكية والكورية الجنوبية أحد التدريبات العسكرية الدورية المشتركة

وقال متحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا إن التدريبات، التي سوف تستمر تسعة أيام ،بدأت كما كان مقرر لها.

وتجرى التدريبات ،التي تستخدم المحاكاة الآلية ،مرتين سنويا. وتأخذ التدريبات الحالية التطورات بشأن جائحة كورونا في الاعتبار.

ويهدف التدريب " لتعزيز القدرة العملياتية المشتركة وتحسين الوضع الدفاعي" للدولتين الحليفتين.

لم تقدم القوات الأمريكية تفاصيل بشأن عدد الجنود المشاركين في التدريبات.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة لديها 28 ألفا و500 جندي يتمركزون في كوريا الجنوبية لردع تهديدات كوريا الشمالية.