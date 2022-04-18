أكدت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، أنها ستشارك في تمرين "الدروع المقفلة" (Locked Shields) أكبر تدريب للدفاع السيبراني في العالم، مشيرة إلى أن المشاركة تعد الثانية بعد حضورها العام الماضي.

وقال مسؤول في الوكالة -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- "إن هذه المشاركة توفر فرصة لتعزيز القدرات الوطنية على تهديدات الأمن السيبراني"، مضيفا أن تمرين الدروع المقفلة ينقسم إلى تدريب تقني وتدريب استراتيجي، وتقوم الفرق المشاركة في التدريب الفني بالدفاع ضد الهجمات في 8 مجالات بما فيها الطاقة الكهربائية والمال، بينما في التدريب الاستراتيجي، يتم تقييم سياسات الاستجابة مثل الإبلاغ عن الموقف وتقاسمه وإجراءات القيادة وغيرها.

وينظم هذا التمرين مركز التميز للدفاع الإلكتروني التعاوني التابع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في كل سنة منذ عام 2012، وشكلت الوكالة في فبراير الماضي فريقا موحدا يتكون من حوالي 70 مسؤولا من 8 مؤسسات في القطاعين الخاص والعام والجيش بما فيها وزارة الدفاع والشركة الكورية للطاقة الكهربائية ومعهد الأمن المالي، استعدادا للتمرين.