ألغى "بنك تايلاند" القيود المفروضة على تحويلات النقد الأجنبي لإقراض الشركات غير المنتسبة(الشركات المستقلة من حيث الملكية) وشراء الأصول غير المنقولة في الخارج.

وأوضح البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، أن إيداع الأموال في حسابات خاصة بالخارج لدفع الالتزامات أصبح لا يتطلب موافقة مسبقة من البنك.

وكان البنك يضع حدا أقصى لمثل هذه التحويلات عند 50 مليون دولار سنويا، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

كما سمح البنك للشركات التايلاندية بشراء العملات الأجنبية للتحويل محليا عند الحاجة، بما في ذلك الدفع مقابل السلع التي يرتبط سعرها بالسوق العالمية.

وكان يُسمح في السابق للتحويلات فقط من خلال حسابات ودائع بالعملات الأجنبية.