أظهر مسح حكومي جديد في إندونيسيا أن كل الإندونيسيين تقريبا لديهم أجسام مضادة لكورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة بودي جونادي صادقين القول إن المسح، الذي أُجري في آذار/مارس، يظهر أن نحو 2ر99% من السكان لديهم أجسام مضادة للفيروس، إما بسبب اللقاحات أو الإصابات السابقة.

وكان مسح أجري في كانون الأول/ديسمبر أظهر وجود الأجسام المضادة لدى أكثر من 87% من السكان.

كما أن مستويات الأجسام المضادة كانت أعلى لدى المشاركين في مسح آذار/مارس.

وألغت إندونيسيا جميع قواعد الحجر الصحي عن الزائرين الذين حصلوا على جرعات لقاحات كاملة، كما ألغت القيود الكبيرة المفروضة على الحركة.

وأضاف صادقين أن الإرشادات الخاصة بعدم السفر إلى الخارج لا تزال قائمة لتجنب التعرض لمتحورات فرعية جديدة تنتشر حاليا في دول أخرى.