بدأت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم /الأحد/ بمعاونة إدارة الصحة العامة بجامعة آلاباما بحثا موسعا لمعرفة أسباب حدوث حالات التهاب كبدي غامضة بين عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين عام إلى 6 أعوام والذين ثبت إصابتهم بالالتهاب الغدى التنفسي.

وأعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض - في بيان لها أنها تعمل مع الإدارات الصحية في ولاية آلاباما لفحص تسع حالات للالتهاب الكبدي الغامضة بين الأطفال وتتابع أيضا وجود حالات جديدة فى ولايات أخرى وخاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن حدوث عشرات الحالات المشابهة للالتهاب الكبدى بين الاطفال فى بريطانيا.

وقالت كريستين نوردلوند، المتحدثة باسم المراكز الأمريكية، إن هذه الحالات النادرة للالتهاب الكبدي بين الأطفال في هذه العمر الصغيرة بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي، وأن الفحوصات المبدئية أشارت إلى إصابة هؤلاء الأطفال بفيروس الالتهاب الغدي التنفسي الذي يسبب حالات البرد ويعرف باسم "الادينوفيرس"، غير أن الباحثين لا يزالون يعملون على معرفة الأسباب وراء انتشار هذه الحالات الغامضة مستبعدين الأسباب العادية لحدوث الإصابة بالالتهاب الكبدي.