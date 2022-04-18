لقي حارس حديقة حيوان حتفه في هجوم لنمر من نوع الببر البنغالي، بعد أن قدم الحارس الطعام للحيوان في متنزه للحياة البرية في مقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا، وفقا لما أعلنه مسؤول وقال مدير حديقة الحيوان، لولوت يكتي، إن الحارس دوي براسيتيا كان ينظف حظيرة الببر في متنزه سيرولينجماس للحياة البرية بعد إطعامه عندما تعرض لهجوم الحيوان أمس الأحد.

وقال يكتى: "كان الموظف يؤدي عمله الروتيني عندما وقع الحادث ... تفرض الإدارة إجراءات تشغيل قياسية يتبعها موظفونا".

وأضاف أن المتنزه أغلق مؤقتا لحين إجراء تحقيق في الحادث.