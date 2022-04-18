توفيت الأحد عن عمر يناهز 77 عاماً الممثلة البلجيكية-الإيطالية كاترين سباك، إحدى نجمات الكوميديا الإيطالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، على ما أفادت الاثنين محطة "راي" التلفزيونية التي كانت الراحلة من وجوهها ذات الشعبية الواسعة.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن سباك التي تعرضت عام 2020 لنزيف في المخ، فارقت الحياة في أحد مستشفيات روما.

والراحلة المولودة في 3 نيسان/أبريل 1945 في إحدى الضواحي الغربية لباريس هي ابنة كاتب السيناريو البلجيكي شارل سباك والممثلة المسرحية الفرنسية كلودي كليف، ابنة أحد أشقاء رئيس الوزراء البلجيكي السابق بول هنري سباك، أحد "الآباء المؤسسين" لأوروبا.

اكتسبت سباك شهرتها ونجوميتها في إيطاليا حيث أصبحت ممثلة ومقدمة في السينما والتلفزيون، وشاركت في نحو 80 فيلما طويلاً على الشاشتين الكبيرة والصغيرة.

وفي ثمانينات القرن الفائت، تفرغت سباك، وهي مغنية أيضاً، للعمل التلفزيوني كمضيفة ومذيعة وشاركت في برامج تلفزيون الواقع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومن عام 1988 إلى عام 2002، قدمت برنامجأً حوارياً للنساء على محطة "راي 3" من أبرز من استضافتهم فيه النجمات كاترين دينوف ومونيكا بيلوتشي وإيزابيل أليندي وأورنيلا موتي.