قرر المخرج المصري مجدي الهواريتكثيف ساعات تصوير مسلسل "دايما عامر" خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

ويواصل الهواري حاليا تصوير أحداث الحلقات الأخيرة من المسلسل، حيث من المقرر أن يغادر لوكيشن التصوير مع نهاية الأسبوع الجاري، ليستكمل مونتاج الحلقات المتبقية، وتسليمها للجهة المنتجة في المواعيد المحددة.

مسلسل "دايما عامر" يناقش مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية "عامر"، وهو مشرف اجتماعي.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، شريف دسوقي، محمد محمود، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وإخراج مجدي الهواري.