تقدم اتحاد الإمارات لرفع الأثقال بطلب ترشحه لاستضافة بطولة العالم التي كان من المقرر إقامتها في الصين أواخر العام الجاري، واعتذرت الصين عن عدم استضافتها.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال -في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- إن الاتحاد الآسيوي، قرر توحيد صفوفه ودعم ومساندة دولة آسيوية واحدة في مواجهة الملفات المرشحة لاستضافة بطولة العالم.. مؤكدا أن الدعم الذي تحظى به الإمارات لنيل هذه الثقة كبير، في ظل إمكانياتها وقدراتها على تنظيم مثل هذه البطولات، وبعد النجاح الذي جسده استضافة الدولة للعديد من بطولات العالم في مختلف الرياضات الفترة الماضية، خاصة بعد جائحة كورونا مثل بطولات العالم في السباحة والكاراتيه والمبارزة وغيرها.

وأوضح أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عقد اجتماعاً لمناقشة العديد من الملفات المهمة كان على رأسها ملف استضافة بطولة العالم، ورغبة المكتب التنفيذي في توحيد الجهود ودعم ملف آسيوي واحد، مشيرا إلى أن الإمارات تحظى بدعم ومساندة كبيرين ليس على مستوى الاتحاد الآسيوي فقط ولكن على صعيد الاتحاد العربي أيضا، الذي تشارك الإمارات بعضوية المكتب التنفيذي فيه أيضا، علاوة على علاقاتها المتينة بالعديد من الاتحادات الوطنية والقارية أعضاء الاتحاد الدولي، وهو ما يمكن أن يدعم موقفها في هذا الصدد.

وأضاف عضو المكتب أن الموعد النهائي لاستضافة بطولة العالم بعد نقلها لم يحدد بعد ولكن هناك توجها لإقامتها خلال الفترة بنهاية شهر أكتوبر إلى مطلع شهر نوفمبر المقبلين، وأن الاتحاد الدولي سيحدد الموعد النهائي عند إعلان اسم الدولة الفائزة باستضافة البطولة، عقب دراسة جميع الملفات التي وصل عددها حتى الآن إلى 8 طلبات استضافة على أن يكون يوم الأربعاء المقبل هو الموعد النهائي لتلقي طلبات الاستضافة.