تصدر الجزء الثالث من فيلم (فانتاستيك بيستس: ذا سيكرتس أوف دمبلدور) "وحوش مذهلة :أسرار دمبلدور" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 43 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيدي ريدماين وكاثرين واترستون ومادس ميكلسن ومن إخراج ديفيد ييتس.

وتراجع فيلم الكوميديا والمغامرات (سونيك ذا هيدجهوج 2)"القنفذ سونيك 2" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا لأسبوع مسجلا 30 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير ومن إخراج جيف فولر.

واحتفظ فيلم الحركة والمغامرة (ذا لوست سيتي) "المدينة المفقودة" بالمركز الثالث مسجلا 6.5 مليون دولار .

والفيلم بطولة ساندرا بولوك وتشانينج تيتوم ودانيال رادكليف ومن إخراج آدم ني.

وصعد فيلم الخيال العلمي (إيفري ثينج إيفري وير أول أت وانس)"كل شيء في كل مكان في وقت واحد" من المركز السادس إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة ميشيل يوه وجوناثان كي كوان وجيني سلايت ومن إخراج دان كوان.

واحتل المركز الخامس فيلم الدراما الجديد (فاذر ستو)"الأب ستو" مسجلا 5.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة مارك والبيرج وجاكي ويفر وميل جيبسون ومن إخراج روزاليند روس.