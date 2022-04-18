ذكر المدافعون عن البيئة أن عدد الدببة بدأ يزيد ببطء للغاية في غرب أوروبا ، ويواصل عدد الدببة البنية في جبال البرانس الفرنسية الزيادة.

كما تكتسب سلسلة جبال البرانس الصديقة للمتسلقين والواقعة على طول الحدود الفرنسية الإسبانية والشهيرة بقلاعها ومناظرها الطبيعية الخصبة ومساراتها المحفوظة بشكل جيد، سمعة بكونها منطقة لمشاهدة الدببة.

وقالت وزارة البيئة الفرنسية إنه في غضون عام، زاد عدد الدببة التي تم رصدها في سلسلة الجبال إلى 70 دب، وهي زيادة بنسبة 9 %.

وذكرت شبكة الدببة البنية التابعة للوزارة إنه في عام 1995 كان هناك أقل من 12 دبا في سلسلة الجبال التي تمتد عبر الحدود مع إسبانيا ولكن عددهم زاد باطراد منذ ذلك الحين.

وفي حين أن جيوب إسكندنافيا وشرق أوروبا مازال بعد عدد صغير من الدببة، فإن جماعات الرفق بالحيوان في البرانس تطالب منذ سنوات بإفراج الدولة عن المزيد من الدببة لضمان عدد دببة دائم أكبر في غرب أوروبا ، وفقا لما أوصت به المفوضية الأوروبية.

غير أن عودة الدببة البنية لا يرحب به الجميع في البرانس، واحتج المزارعون على أثرها على الماشية.

وفي 2021، وقع 331 هجوما من جانب الدببة على الماشية وخليتي نحل.. وفي 2020، تعرضت الماشية للهجمات 369 مرة ونهبت الدببة خليات النحل خمس مرات.

وعلى الجانب الإسباني من البرانس، لم يقع سوى 30 حادثة لدببة بنية علىالماشية أو خليات النحل في العام الماضي.