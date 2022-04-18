سمح البنك المركزي الروسي ابتداء من اليوم للبنوك ببيع الدولار (نقدا) للأفراد، وذلك بعد أن حظره في آذار/مارس الماضي جراء الضغوط التي تعرضت لها العملة الروسية.

وبناء على بيان نشره المركزي الروسي في وقت سابق من الشهر الجاري، يمكن للبنوك في روسيا بيع الدولارات التي اشترتها البنوك منذ 9 نيسان/أبريل الجاري تحديدا، أي أنه يمكن للبنوك بيع الدولارات التي تم شراؤها بعد هذا التاريخ للأفراد، وفقا لما ذكرته قناة" آر تي عربية" اليوم.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على موسكو.

وفي ظل ذلك أعلن البنك المركزي الروسي في 9 آذار/مارس الماضي عن مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، ومنها حظر بيع العملات الأجنبية (الدولار) نقدا للأفراد.

كذلك قرر المركزي الروسي أن يكون حد السحب من الودائع القائمة بعملات أجنبية عند عشرة آلاف دولار، وكان من المفترض أن تطبق القيود للفترة من 9 آذار/مارس 2022 حتى 9 أيلول/سبتمبر من العام نفسه، إلا أن المركزي قرر الأسبوع الماضي استئناف بيع الدولار للأفراد اعتبارا من اليوم الاثنين.

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم الاثنين، بنحو طفيف بواقع 2 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى04ر80روبل، فيما صعد اليورو بواقع 9 كوبيكات إلى44ر85روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.