قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" ديمتري روجوزين، إن الاتحاد الأوروبي سيخسر كثيرا بسبب عقوباته ضد وكالة الفضاء الروسية، مؤكدا أنه على المدى الطويل ستضطر أوروبا إلى استئناف التعاون مع روسيا لكن وفقا لشروط موسكو.

وأوضح روجوزين في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "روسيا ستفقد فقط الوقت من ناحية تنفيذ بعض الخطط الخاصة باستكشاف الفضاء العميق، لكن من ناحية تنفيذ برامجنا القومية، سيتم كل شيء حسب الجدول المُخطط".

وأشار روجوزين إلى أن علماء الفضاء والمسئولين عن استكشافه في أوروبا والولايات المتحدة يعتقدون أن العقوبات ضد روسيا في هذا المجال "مجرد جنون"، مضيفا: "أنا أعرف أشخاص بهذا الرأي في ناسا وسبيس إكس وأوروبا، يعتقدون أن ما يحدث أمرا فظيعا لأن ذلك يخرب خططهم وآمالهم وأحلامهم".

وتابع "التعاون سيتم استئنافه بشكل أو بآخر، لكن سيتم استئنافه بالتركيز على أشياء أخرى، لأننا الآن سنعمل فقط مع الدول الحيادية، وعندما تنتهي الأزمة ستضطر الدول التي فرضت علينا عقوبات أن تتواصل معنا لكن حينها سيكون بشروطنا".