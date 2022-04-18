لم يعد يتعين على المواطنين في اسكتلندا ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة ومعظم الأماكن المغلقة اليوم حيث تحول الإلزام القانوني بارتداء الكمامات إلى توصية.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية أنه على الرغم من إلغاء آخر قيود مكافحة فيروس كورونا، فإن الحكومة الاسكتلندية مازالت توصي بشدة الاستمرار في ارتداء الكمامات في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، لم يعد يتعين على الأشخاص المصابين بالفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض الخضوع لاختبارات التدفق الجانبي بصورة دورية ابتداء من اليوم، وذلك ضمن تغيرات في نظام الفحص والحماية.

ويأتي هذا التخفيف في القيود بعدما تم تقديم شكوى ضد الوزيرة الأولى نيكولا ستورجيون، عقب ظهور صور تظهرها وهي تنتهك قانون ارتداء الكمامات أثناء مشاركتها في حملة انتخابية.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ستورجيون وهي لا ترتدي الكمامة أثناء زيارة لمحل مصفف شعر في إيست كيلبرايد في ساوث لاناركشير أمس الأول السبت.

وأكدت شرطة اسكتلندا أنها تلقت شكوى، وقالت إنه يجرى تقييمها .