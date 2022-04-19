في إطار مسؤولياته الاجتماعية، وضمن مبادراته الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل، قام بنك الخليج توزيع وجبات إفطار صائم على المحتاجين في بعض مناطق الكويت، وذلك في إطار الشركة الإستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة المتواصلة للعام الخامس على التوالي.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج لجين القناعي: نحرص في بنك الخليج على مشاركة المجتمع كافة المناسبات المجتمعية، وإدخال الفرحة والسعادة على قلوب المحتاجين، لاسيما في شهر رمضان الكريم.



وأضافت: يسعدنا للعام الخامس على التوالي التعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة في إدخال السعادة والسرور على قلوب الفقراء في شهر الخير، معربة عن شكرها لمسؤولي بنك الطعام على ما قدموه من جهود في إيصال تبرعات بنك الخليج إلى مستحقيها، ونتطلع بشكل مستمر إلى مواصلة التعاون معهم في مختلف المشروعات الخيرية التي تحقق الاستدامة المجتمعية.



وتابعت: على مدى أكثر من ستين عاما، كان بنك الخليج جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي، لم يتأخر يوما في تسخير كل إمكانياته لدعم الفئات المحتاجة من المجتمع، وندرك جيدا طيب الأثر الذي تتركه تلك الجهود على نفوس العديد من الأسر خلال الشهر الفضيل.



وذكرت أن بنك الخليج يواصل التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.



واختتمت القناعي تصريحاتها بالقول: يلتزم بنك الخليج كمؤسسة مالية في دعم مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وفي مقدمتها البنك الكويتي للطعام، لما له من دور اجتماعي وإنساني متميز، إذ نؤمن بأن القطاع الخاص له دور مهم في رفع مستوى الوعي حول هذه القضايا المهمة.