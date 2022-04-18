د. البدر: القرارات خطوة نوعية مستحقة، وعمل رائد ينظم الخدمات الصيدلانية وتصف نطاق ممارستها، ويحدد الأدوار والمسؤوليات

القرارات تدعم رؤية الانتقال إلى مزيد من الخدمات الصيدلانية الإكلينيكية لتحسين إدارة العلاج الدوائي للمرضى، وتقليل الهدر في الموارد والتكاليف

القرارات مكنت مراكز الرعاية الأولية تقديم الخدمات الصيدلانية الإكلينيكية شرط استيفاء الصيادلة المؤهل العلمي المحدد لكل خدمة

جهود دؤوبة وراء القرار للجنة تطوير المهنة وكليّة الصيدلة وخبراء الجمعية الأمريكية للصيادلة

صرح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية الدكتور عبدالله منجد البدر أن معالي وزير الصحة أ. د. خالد السعيد قد أصدر قرارات رائدة ترسم نطاقا أوسع للخدمات والممارسات الصيدلانية في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية، وذلك بما يتماشى مع التوسع العالمي في مهنة الصيدلة، والتطور في كفاءات ومؤهلات الصيادلة، وبما يلبي احتياجات المجتمع الكويتي وفئات المرضى المختلفة.

وأشار البدر إلى أن هذه القرارات تقدم نموذج عمل رائد ينظم الخدمات الصيدلانية، ويصف نطاق ممارستها، ويحدد الأدوار والمسؤوليات، ويمكن من استثمار القوى العاملة الصيدلانية وفق كفاءاتها ومؤهلاتها.

وأوضح البدر أن القرارات حددت الحد الأدنى للخدمات الصيدلانية التي يجب تقديمها في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة، وأعطى المستشفيات والمراكز أيضا مساحة لاختيار الخدمات الصيدلانية الإضافية، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمرضى والمجتمع الذي تخدمه المنشأة الصحية، وكذلك احتياجات مقدمي الرعاية الصحية، وبما تتناسب مع أعداد ومؤهلات القوى العاملة الصيدلانية في المنشأة الصحية، وتوفر التجهيزات والموارد اللازمة لتقديمها، ويضمن جودة الخدمات واستمراريتها.

كما كشف عن أن هذه القرارات تدعم رؤية الانتقال إلى مزيد من الخدمات الصيدلانية الإكلينيكية من خلال استحداث وحدات الصيدلة الاكلينيكية في المستشفيات والمراكز التخصصية التابعة لوزارة الصحة، مما يساهم بترشيد استخدام الدواء، وتحسين إدارة العلاج الدوائي للمرضى، وتقليل الهدر في الموارد والتكاليف.

ونوه د. البدر إلى أنه قد تم تحديد مؤهلات الصيادلة المخولين بالعمل في هذه الوحدات، لافتا إلى أن وحدات الصيدلة الاكلينيكية تختص بتقديم الخدمات الإكلينيكية المتقدمة والتي تشمل:

1. خدمات إدارة العلاج الدوائي للمرضى المنومين بالمستشفى بالتعاون والتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات الطبية -من خلال جولات الأجنحة واجتماعات مناقشة الحالات وغيرها من قنوات التنسيق- وتشمل الخدمة تدقيق ملفات المرضى، ومراجعة الخطة العلاجية، ورصد المشاكل الدوائية فيها، واقتراح خطة العلاج الدوائي للفريق، والمشاركة في متابعة تنفيد الخطة المعتمدة.

2. خدمة الإدارة الشاملة للأدوية في العيادات الخارجية بالاتفاق مع الفريق الطبي المختص.

3. خدمة مراقبة أدوية معينة لتقييم جرعاتها وتحديد جرعة الدواء المناسبة للمرضى بالاتفاق مع الفريق الطبي المختص.

4. خدمة مشاركة الفريق الطبي في إعداد البروتوكولات العلاجية والمسارات الاكلينيكية.

ولفت البدر أن القرارات سمحت لمراكز الرعاية الأولية بتقديم الخدمات الإكلينيكية شرط استيفاء الصيادلة العاملين هناك لشرط المؤهل العلمي المحدد لكل خدمة.

ونوه د. البدر إلى أن هذه القرارات قد جاء نتيجة جهود دؤوبة من لجنة تطوير مهنة الصيدلة في وزارة الصحة، وشركاؤنا في التطوير في كلية الصيدلة في جامعة الكويت، وخبراء الجمعية الأمريكية للصيادلة ASHP، وتضمنت دراسات ميدانية إقليمية ووطنية، واستطلاع آراء مجموعة من العاملين في الميدان.

واختتم البدر تصريحه شاكراً معالي وزير الصحة أ.د. خالد السعيد على دعمه لكل ما من شأنه تطوير الخدمات الصحية، واستثمار القوى العاملة، والارتقاء بخدمة المرضى، كما ثمن جهود جميع الشركاء المشاركين في مشاريع ومبادرات تطوير مهنة الصيدلة.