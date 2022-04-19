عبدالله الراكان



بحضور الرئيس الفخري لرابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية فهد المعجل، وعدد من نواب مجلس الأمة الحاليين والسابقين، تقدمهم كل من النائب د. بدر الملا، والنائب مهلهل المضف، وحضور الوزير السابق د. علي العمير، ووزير الإعلام السابق عبدالرحمن المطيري، ود.بدر الخليفة وأنور جواد بو خمسين، عيد الهيم، والفنانين الكبار جاسم النبهان ومحمد المنصور، وعدد كبير من الشخصيات العامة، إضافة لقيادات التطبيقي ومنتسبيها تقدمهم مدير عام الهيئة د جاسم الأنصاري، ونواب المدير العام د. جاسم الاستاد، د. حسن الفجام، وعمداء الكليات والعمادات النوعية، ومديرو الادارات، نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية غبقتها الرمضانية التي اعتادت تنظيمها سنويا بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأقيمت بصالة المعجل بالفيحاء وقد توافدت أعداد كبيرة من أعضاء هيئتي التدريب والتدريس والنقابات والروابط الزميلة لتقديم التهاني. وعلى هامش الحفل، عبر رئيس الرابطة المستشار وائل يوسف المطوع عن سعادته بسلامة الرئيس الفخري للرابطة العم فهد عبدالرحمن المعجل، وبتلقي التهاني من الزملاء والأحبة بهذه المناسبة الكريمة التي تزيد من أواصر الترابط والتلاقي بين أبناء الكويت، خاصة أنها الغبقة الأولى بعد زوال جائحة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بفضل الله وكرمه، متقدما بشكره وتقديره لكل من حضر وقدم التهاني، وملتمسا العذر لكل من لم تسمح له الظروف بالحضور.



من جهته، قال نائب رئيس الرابطة راشد الهيم إن هذا الجمع الكريم يثلج الصدر، وعبر عن سعادته بعودة الحياة الطبيعية وزوال غمة كورونا، موضحا أن الرابطة تولي اهتماما بمثل هذه المناسبات لزيادة أواصر الألفة والتواصل بين منتسبي الهيئة والمجتمع بشكل عام وتسعى إلى القيام بدورها تجاه منتسبي الرابطة والمجتمع