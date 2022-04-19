عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة طرحت مزايدة داخلية مفتوحة بطريقة الظرف المختوم لاستثمار موقع مبيعات لتقديم المشروبات والمواد الغذائية «كوفي شوب» في مبنى «الأشغال» طبقا لشروط.



وأضافت المصادر أن الحصول على مستندات المزايدة من ادارة المشتريات والمخازن بالوزارة وان اخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 23 مايو 2022.



ولفتت المصادر الى ان مدة تنفيذ العقد عامان من تاريخ أمر المباشرة الذي سيصدر للمزايد بعد توقيع العقد من الطرفين، ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح مظروفات العطاءات. وأشارت المصادر الى ان المزايدة مفتوحة للشركات والمؤسسات المتخصصة والتي لديها الخبرة والقدرة على تنفيذ هذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين للعام 2022، وسوف يعقد اجتماع تمهيدي للراغبين في الاشتراك بهذه المزايدة للرد على استفساراتهم في الوزارة يوم 16 مايو 2022.