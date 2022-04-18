عبدالكريم العبدالله



قال مدير ادارة خدمة المواطن في وزارة الصحة خالد العارضي ان مركز الاتصال 151 أنجز ما يقارب 12 ألف معاملة فيما يخص تعديلات للبيانات في تطبيق «مناعة» للمواطنين والمقيمين تمثلت في تعديل ارقام الجوازات والأسماء وتاريخ الميلاد وارقام الهواتف في التطبيق عبر خدمة الواتساب الخاص بالادارة 24971010، وذلك خلال الفترة من اغسطس 2021 حتى قبل تاريخ 14 ابريل 2022، والذي بدأ فيه الربط بين وزارتي الصحة والداخلية لتحديث بيانات الجوازات الجديدة في التطبيق وشهادات التطعيم اوتوماتيكيا.



وذكر العارضي في تصريح لـ «الأنباء» أن انجاز هذه المعاملات خلال الفترة السابقة جاء بناء على توجيهات الوكيل المساعد لشؤون خدمة المواطن والتطوير الاداري د.فلاح العازمي للتسهيل على المواطنين والمقيمين داخل الكويت وخارجها لاجراء التعديلات في شهادات التطعيم وتبسيط الاجراءات.



وبين انه من تاريخ 14 أبريل تم البدء في تحديث بيانات الجوازات الجديدة عبر الربط ما بين وزارتي الصحة والداخلية والتي تحدثت تلقائيا دون الرجوع الى ادارة خدمة المواطن، مشيدا بدعم وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا ووكيل خدمة المواطن د.فلاح العازمي لتذليل كافة العقبات لتقديم افضل خدمة للمواطنين والمقيمين.