حرصاً على تقديم قيمة مضافة تعزز من تجربة عملائه وترتقي بباقة منتجاته وخدماته المصرفية بما يلاقي تطلعاتهم، يوفر بنك الكويت الدولي (KIB) لعملاء Black خدمة توصيل العيادي إلى المنازل في جميع أنحاء الكويت مجانا، وعلى مدار 24 ساعة ـ طوال أيام الأسبوع، وذلك عن طريق خدمة مدير علاقات عملاء الشخصي من KIB أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1866866، حيث يتسنى لعملاء Black التقدم بطلب خدمة توصيل العيادي لغاية يوم الأربعاء الموافق 27 الجاري.



في هذا السياق، قال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد ـ رئيس قسم الخدمات المصرفية المتميزة في KIB فيصل الشويرد: نحن نتطلع دائما إلى إثراء تجربة عملائنا، وعلى اختلاف شرائحهم وفئاتهم، بما يتماشى مع أسلوب حياتهم العصري ويفوق توقعاتهم، لذلك، وباعتبارنا «بنكاً للحياة»، نقدم لعملاء Black هذه الخدمة المميزة والسريعة لنشاركهم الاحتفال بالشهر الكريم وبمناسبة حلول عيد الفطر مع أقاربهم وأحبائهم، مشيرا أيضا إلى سلسلة المنتجات والحلول المصرفية الأخرى التي تتمتع بها شريحة عملاء Black على وجه الخصوص، والتي تأتي بالعديد من المزايا الحصرية، منها تعيين مدير علاقات عملاء، مع قاعة انتظار في الأفرع مخصصة لهم، كما يمكنهم التواصل عبر الخدمة الهاتفية لـ VIP، وذلك لضمان أولوية إنجاز المعاملات المصرفية والمالية.



كما ذكر الشويرد أن عملاء Black لهم أولوية لحجز موعد زيارة للفرع عبر الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق KIB Mobile، موضحا أن حساب Black يمنح لمالكه إمكانية الوصول إلى جميع العروض الشخصية المتميزة من البنك، مثل الموافقة السريعة على طلب التمويل، مع أرباح مفضلة على جميع أنواعه، فضلا عن خصم 50% على صناديق الأمانات مدى الحياة، وتحويلات مجانية محليا وعالميا كل سنة، بالإضافة إلى الحصول على مجموعة حصرية من خدمات المساعد الشخصي (concierge)، وذلك بالتعاون مع شركة «Peacock» الإقليمية، المعروفة بمستوى وفخامة خدامتها.