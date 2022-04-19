اختتم البنك الأهلي المتحد مؤخرا برنامجا تدريبيا متخصصا لمديري الفروع يشتمل على ثلاث دورات تدريبية وتم تنظيمها في مقر البنك بالتعاون بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات المصرفية للأفراد، حيث يأتي هذا البرنامج في إطار حرص البنك على تطوير المهارات القيادية لمديري الأفرع والعمل على تزويدهم بأحدث الممارسات الإدارية التي تدعم هدف البنك الأهلي المتحد في الحفاظ على رضا وثقة عملائه من خلال استمراره في تزويدهم بأفضل الخدمات المصرفية.



وتعليقا على عقد البرنامج التدريبي، أفاد مدير عام الموارد البشرية نقيب أمين: نؤمن في البنك الأهلي المتحد بأهمية التدريب والتطوير باعتباره عاملا رئيسيا لتأهيل موظفينا ومساعدتهم على تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا، ولا شك أن أهمية هذه البرامج التدريبية التدريبية تظهر من خلال النتائج الإيجابية التي نسعى لتحقيقها والتي تتمثل في رفع مستوى المعرفة المصرفية لموظفي ومديري الفروع، ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وهو ما يتفق مع سعي البنك إلى تقديم خدماته المصرفية وفق أعلى المعايير المعمول بها.



وأضاف: يسعى البنك الأهلي المتحد دائما الى أن يبقى بيئة العمل الأكثر جذبا للموظفين، ومن هذا المنطلق يحرص البنك على توفير أفضل فرص التطوير المهني لتعزيز كفاءات الموظفين وتقديم أفضل البرامج التدريبية التي تساعد على تنمية قدراتهم المهنية، وفي هذا الإطار قام البنك بتقديم 3000 ساعة تدريبية على مدار عام 2021 شملت من خلالها جميع موظفي البنك بالإضافة إلى برامج التأهيل الوظيفي المتخصصة.