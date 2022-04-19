قام البنك التجاري الكويتي برعاية حفل قرقيعان مدرسة الرجاء الابتدائية ـ بنين لذوي الإعاقة وصعوبة التعلم والذي أقيم برعاية فريق قطاع التواصل المؤسسي في مبنى المدرسة بمنطقة حولي، وتأتي هذه الرعاية ضمن برنامج التجاري الاجتماعي خلال شهر رمضان الفضيل.



في هذا السياق، صرحت نائب المدير العام ـ قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع قائلة: جاءت هذه الرعاية ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية الذي سبق أن وضعه البنك للاهتمام بذوي الهمم، والذي من شأنه تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه هذه الفئة من ذوي الهمم والجديرة بكل رعاية وتقدير، مبينة حرص التجاري على المشاركة في مثل هذه الاحتفالات ورعايتها، حيث إن مناسبة القرقيعان تعد إحدى العادات التراثية القديمة، وإن إحياءها يسهم في المحافظة على التراث الكويتي والهوية الكويتية.



وعن الحفل، قالت الورع إن الحفل قد اشتمل على العديد من المسابقات الترفيهية وتوزيع القرقيعان والهدايا على الطلبة، وضم أيضا فقرات من الأغاني التراثية التي تناسب مناسبة القرقيعان، مشيرة إلى أن الحفل قد حضره مجموعة من أولياء الأمور، حيث أمضوا وقتا ممتعا ساهم في إدخال الفرحة ورسم البسمة على وجوه تلاميذ مدرسة الرجاء.